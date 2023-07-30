حصرياً: الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2023 خلال ساعات عبر «الوطن»

أتاحت «الوطن» رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس الدور الأول التي من المقرر أن يعتمدها الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال ساعات عقب الانتهاء من جميع المراحل الخاصة بالمراجعة والتدقيق.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الأول

يمكن الحصول على رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الأول لمعرفة النتيجة عقب اعتمادها بالدخول على موقع الوطن الإلكتروني، وكتابة الاسم رباعياً ورقم الجلوس والبريد الإلكتروني واختيار الشعبة والمحافظة.

نصائح للطلاب قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023

مع قرب إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس وجهت الدكتورة إيلارية عاطف، الخبيرة التربوية، عدداً من النصائح للطلاب وأولياء الأمور، أولها ضرورة الالتزام الهدوء والابتعاد عن الانفعال الزائد بعد إعلان النتيجة سواء كانت متوقعة أو غير متوقعة، مؤكدة على أهمية الدعم النفسي من جانب أولياء الأمور للطلاب، ومراعاة أن يحدد الطالب مهاراته وميوله وبناء عليه يتم اختيار الكلية المناسبة بعد معرفة رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس الدور الأول.

وأضافت الدكتورة إيلارية عاطف لـ «الوطن»، أنه يجب على طلاب الثانوية العامة التفكير خارج الصندوق والبحث عن الكليات التى تحتاجها سوق العمل والابتعاد عن المجالات التى يعاني خريجيها من البطالة، فعلى سبيل المثال عملت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الفترة الأخيرة على التوسع في التخصصات التكنولوجية في مختلف الجامعات وأنشأت كليات كاملة قائمة على الرقمنة والتكنولوجيا.

ونوهت الخبيرة التربوية، إلى أنه يجب على طالب الثانوية العامة الاقتناع بأن الحياة الجامعية خطوة جديدة في حياته تسهم بشكل كبير في تحديد مجال عمله القادم، ولا يوجد ما يسمى بكليات القمة وكليات القاع: «أنت من تصنع لنفسك قمة بجدك واجتهادك في الدراسة».