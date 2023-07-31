جدول انقطاع الكهرباء في الغربية أغسطس 2023.. المواعيد والأماكن

أعلنت شركة كهرباء الغربية عن جدول انقطاع الكهرباء في الغربية أغسطس 2023، والمناطق التي تتعرض لانقطاع التيار، وفقا لجدول تخفيف الأحمال، بناء على ما أعلنه مجلس الوزراء عن وجود خطة تخفيف أحمال كهرباء، وبدء تنفيذها من غد الثلاثاء، الساعة 12 ظهرا.

جدول انقطاع الكهرباء في الغربية أغسطس 2023

وأعلن مجلس الوزراء، عن خطة تخفيف أحمال الكهرباء، التي سيتم تنفيذها بدءا من الساعة الثانية عشرة ظهر الغد الثلاثاء في محافظة الغربية، وذلك بعد التنسيق بين وزارتي الكهرباء والبترول، وفقا لجداول تتضمن المدن والأحياء المختلفة، والتوقيتات الزمنية.

موعد انقطاع الكهرباء في مدن الغربية

وتتضمن جدول انقطاع الكهرباء في الغربية أغسطس 2023، تقسيم مدن ومراكز وقرى محافظة الغربية إلى 12 مجموعة، كل مجموعة تتمضن عدة قرى ومدن ومراكز، ووفقاً للخطة يتم انقطاع التيار الكهربائي عن تلك الأماكن لمدة ساعة زمنية واحدة.

وتنشر «الوطن» جداول خطة تخفيف أحمال كهرباء والتي يتم بدء تنفيذها من غد الثلاثاء، من الساعة 12 ظهرا، وهي كالتالي: