3 خطوات للحصول على الرقم السري قبل بدء تنسيق المرحلة الأولى للجامعات

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، على صفحة موقع التنسيق الإلكتروني، خطوات الحصول على الرقم السري للتقديم للمرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات الذي من المقرر له أن يفتح أبوابه يوم السبت 5 أغسطس، وفقا للحد الأدنى للشعبة العلمية 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29%، والشعبة الهندسية 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41%، والشعبة الأدبية 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61%.

خطوات الحصول على الرقم السري لتنسيق المرحلة الأولي

وأوضحت وزارة التعليم العالي، خطوات الحصول على الرقم السري للتقديم للمرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات 2022/2023:

- الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

- موقع التنسيق الالكتروني.

- الحصول على الرقم السري من خلال الضغط هنا لمعرفة كيفية الحصول على الرقم السري.

- يمكنك الحصول على الرقم السري من استمارة النجاح التي تسلمتها من المدرسة والمكتوب بالمكان الموضح بالشكل.

مواعيد ادخال الرغبات المرحلة للتنسيق بالجامعات

حددت وزارة التعليم العالي، مواعيد إدخال الرغبات بالمرحلة الأولي للتنسيق بالجامعات، عن طريق المعامل المتاحة بالجامعات:

- يتم فتح هذه المعامل اعتباراً من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا يوميا خلال أيام المرحلة.

- ويمكن للطالب التقدم أيضا عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات وسيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة.

- ينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساءً في آخر يوم للمرحلة.

- أماكن الحصول على خدمة التنسيق الإلكتروني.

- معامل الحاسبات بالجامعات المصرية والكليات التابعة لها بالمحافظات المختلفة الكمبيوتر الشخصي للطالب المتصل بشبكة الإنترنت.