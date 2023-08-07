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افتتاح برنامج آليات ووسائل تقييم مديري مراكز الشباب بالقليوبية

كتب:

حسن صالح
07:07 م | الإثنين 07 أغسطس 2023
تدريب مديري مراكز شباب القليوبية

تدريب مديري مراكز شباب القليوبية

افتتح الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، فعاليات برنامج آليات ووسائل المتابعة والتقييم الفعالة لمديري مراكز الشباب، والذي تنظمه إدارة البرلمان والتعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، بحضور الدكتور وليد الفرماوي، وكيل المديرية للشباب، والدكتور ناصر السيد، مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية، ومديري مراكز الشباب، ويستمر البرنامج من اليوم وحتى 9 أغسطس الجاري.

البرنامج يهدف إلى بناء قدرات مديري مراكز الشباب 

ورّحب وكيل وزارة الشباب بالقليوبية، بالحضور، وأوضح أن البرنامج يهدف إلى بناء قدرات مديري المراكز بحيث يتمكنوا من ترجمة المفاهيم الرئيسية لمبادئ المتابعة والتقييم والتعلم إلى خطط مبنية على أسس سليمة، مشيرا أن التقييم يعمل على تقويم مراكز الشباب بجانب التقييم من خلال التوصيات والمخرجات التي توصي بها لجان المتابعة والتقييم، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي ضمن استراتيجية وزارة الشباب والرياضة برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الهادفة إلى تفعيل دور مراكز الشباب وتطوير الأداء.

وسائل المتابعة والتقييم

حاضر في البرنامج التدريبي خلال اليوم الأول، سلوى أحمد، مدير إدارة التفتيش المالي والإداري بالمديرية، وتضمنت فعاليات اليوم الأول عدة محاور منها وسائل المتابعة والتقييم «الفوائد والعيوب وكيفية اختيار الوسيلة المناسبة»، بقانون 218 مادة 1 الجهة الادارية المختصة والجهة المنوط بها الإشراف المباشر على الهيئات الشبابية التي تقع بدائرة اختصاصاتها من كافة النواحي المالية والإدارية.

وتتناول مادة 14 أن مجلس إدارة الهيئة الشبابية يتولى إدارة جميع شؤونها ويكون جميع أعضائه مسئولين عن كافة أعماله طبقا للقانون، ويكون كل عضو من أعضاء المجلس والمدير التنفيذي والمدير المالي بالهيئة مسئولا عن القرارات التي يصدرها إذا كان من شأنها الإضرار بمصالح الهيئة، ومادة 40 تخضع الهيئات الشبابية لإشراف ورقابة الجهة الإدارية المختصة والجهة الإدارية المركزية من خلال التثبيت من عدم مخالفة الهيئة الشبابية لسياسة أي منهما في مجال النشاط، وكذلك تحدثت عن المادة 41 و42 و44 من قانون 21.

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