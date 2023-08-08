ترقية 22 عضوا بهيئة التدريس وتعيين 63 معلما بجامعة طنطا

وافق مجلس جامعة طنطا في جلسته الأخيرة المنعقدة برئاسة الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، على ترقية 22 عضوا بهيئة التدريس وتعيين 63 مدرسا، ومنح 681 درجة دبلوم، و231 درجة ماجستير، و87 درجة دكتوراه، وترقية لوظيفة أستاذ لكل من أماني محمد نبيه، غادة نبيل محمود، أميرة عدلي كساب، أحمد إسماعيل توفيق بكلية الطب، ياسر محمد اللمعي بكلية الحقوق، هالة أحمد السايس بكلية التمريض.

أسماء المعينين في وظيفة أستاذ مساعد

كما وافق مجلس جامعة طنطا على التعيين في وظيفة أستاذ مساعد لكل من حازم محمد عبد الخالق، عمرو أحمد عبد الرحمن، وسام مصطفى عيسوي، رؤوف أحمد عبد الرؤوف، دينا محمد عبد العليم، ريم عادل الخولي، سارة يوسف مكسويل بكلية الطب، أحمد أحمد نصير بكلية العلوم، سوسن فوزي عساف، هبة محمد سرور بكلية التجارة، السيد عيدغنيم، دينا أحمد مرتضى بكلية الزراعة، مروة محمد أبوشامية، علي مبارك عبد الجليل، محمود محمد عبد الرحيم، إبراهيم حمدي يحيى بكلية التربية الرياضية.

أسماء المعينين في وظيفة مدرس

كما وافق المجلس على التعيين في وظيفة مدرس لكل من محمود حسن الشهاوي، إيمان عبد المنعم الشناوي، بسمة زكريا الخطيب، ياسمين محمد عبد المطلب، لينة عبد الحميد عبد الحميد بكلية الصيدلة، وائل علاء شوقي، نبيل محمود لاشين، أحمد فكري أبو العز، ريهام عبد المجيد عبد السميع، هدير مجدي كمال، بسمة السعيد المرشدي، دعاء أحمد إمام، محمد علي محمود، آلاء سعيد أنور، دينا أحمد سامي، بسمة محمد عبد العزيز، محمود محمد مطاوع، ريهام سلمى أبو المجد، محمد صلاح إسماعيل، إيمان عبد الهادي فتحي، سلمى محمد الشقفي، أحمد جمال إسماعيل، محمود مصطفى أبو العطا، ابتسام علي شادي، علياء ممدوح عبد العزيز، دينا حمدي محمد، هند عبد السلام عبد السميع، أحمد مصطفى الجوهري، شيماء صبحي قاسم، وآخرين.

والموافقة على منح 681 درجة دبلوم، وعدد 231 درجة ماجستير، وعدد87 درجة الدكتوراه.