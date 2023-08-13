رئيس المركز الإعلامي لحياة كريمة: نستهدف أكثر من 60 مليون مواطن

قالت الدكتورة غادة البهنساوي، رئيس المركز الإعلامي لحياة كريمة، إنَّ المبادرة تستهدف تغيير حياة أكثر من 60 مليون مواطن، خاصة الفئات الأولى بالرعاية، مؤكّدة أنَّ دعم القيادة السياسية الدافع الأكبر لاستمرار مشروعات حياة كريمة.

المرحلة الثانية من حياة كريمة

وأضافت رئيس المركز الإعلامي لحياة كريمة، في تصريح لـ«الوطن»، «أننا نقف على أعتاب المرحلة الثانية من المشروع القومي حياة كريمة، بعد أن انتهت أعمالها في المرحلة الأولى بمختلف المراكز والقرى والنجوع والعزب والتوابع، وتنوعت خدماتها بين مشروعات السكن الكريم والبنية الأساسية والتعليم والصحة والزراعة والرياضة وتبطين الترع وإنشاء مجمعات خدمية، فضلاً عن التمكين الاقتصادي والاجتماعي للأهالي، في محاولة جادة وغير مسبوقة لتغيير الأوضاع المعيشية وإحداث نقلة بالريف المصري».

متطوعو حياة كريمة

وأكّدت أنَّ كتيبة متطوعي حياة كريمة، لعبوا دورا أساسيا في إنجاح مبادرة حياة كريمة، والتي تعتمد في تنفيذها بالأساس على التطوع، فرحلة بداية المبادرة الرئاسية بدأت بمجموعة من المتطوعين، قائلة: «وصولا إلى هذه اللحظة جميعنا متطوعين في مؤسسة حياة كريمة، فالمشروع نسبة كبيرة منه شباب وهم دينامو التنفيذ علي الأرض، ومؤسسة حياة كريمة هي المظلة الرسمية للشباب المتطوع في المشروع القومي والذي تخطى عدهم 30 ألف متطوع حتى الآن، والعدد في زيادة مستمرة، ونعمل على تدريبهم بأفضل برامج التدريب وفق المعايير الدولية».