مصرع شاب تلقى طعنة نافذة في الصدر بسوهاج

شهدت قرية الشيخ مكرم دائرة مركز سوهاج، مصرع شاب إثر إصابته بطعنة نافذة في الصدر باستخدام آلة حادة، وتم التحفظ على الجثة داخل مشرحة المستشفى تحت تصرف جهة التحقيق المختصة.

مصرع شاب طعنا بآلة حادة

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بمصرع شاب طعنا بآلة حادة، وتم التحفظ على الجثة داخل مشرحة المستشفى تحت تصرف جهة التحقيق المختصة.

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

وبالفحص تبين وصول «خ . ق . أ»، 28 عاما، جثة هامدة، يقيم قرية الشيخ مكرم دائرة مركز سوهاج، وذلك إثر تعرضه لطعنة نافذة بالصدر باستخدام آلة حادة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجار العرض على جهة التحقيق المختصة لإجراء شئونها.