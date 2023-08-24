 وزير الخارجية الأسبق: انضمام مصر لتجمع بريكس يؤكد قدرتها على النمو الاقتصادي

قررت مجموعة التكتل الاقتصادي العالمي «بريكس» توسيع عضويتها، انضمام 6 دول جديدة، وهي مصر والسعودية والإمارات وإيران والأرجنتين وإثيوبيا ودعوتهم للانضمام إلى المجموعة، وذلك من أجل تعزيز دورها في العالم.

دعوة انضمام مصر لمجموعة «بريكس»

في هذا الشأن قال السفير محمد العرابي رئيس المجلس المصرى للشئون الخارجية وزير الخارجية الأسبق في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن مجموعة «بريكس» تعد إحدى القنوات الاقتصادية المهمة التي أنشأت منذ سنوات طويلة والتي تشمل الدول ذات الاقتصاديات القوية ومعدلات التجارة الدولية العالية، فإنضمام لمصر لهذه المجموعة يؤكد الثقة التى تحظى بها الدولة المصرية على الساحة الدولية، وأيضا قدرتها على السير فى خطط النمو الاقتصادي.

وتابع «العرابي» أن هذا الانضمام مفيد للغاية للاقتصاد الوطني، إذ يساعد على توسيع التبادل التجاري، وتوسيع الشراكات بين دول المجموعة في الحصول على قروض ميسرة منخفضة التكلفة، كما أنه يعزز من مكانة مصر على الساحة الدولية بفضل سياستها وعلاقتها المتميزة مع مختلف دول العالم.

معايير دعوة مصر للانضمام لمجموعة بريكس

معايير عدة تم أخذها في الاعتبار لاختيار مصر لضمها لتجمع بريكس،بدءاً من يناير 2024، وذلك بحسب ما كشفه وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أثناء مناقشة قادة التكتل الاقتصادي توسيع مجموعة بريكس، إذ من ضمنها معايير قبول الدول في تجمع بريكس أنها تؤيد تعدية الأقطاب، وترى ضرورة جعل العلاقات الدولية أكثر ديمقراطية وعدالة، وزيادة دور الجنوبي العالمي في آليات الحوكمة العالمية.