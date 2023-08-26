ضبط صاحب أكاديمية وهمية ينصب على راغبي السفر للدراسة بالخارج

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام أحد الأشخاص بالجيزة، بإنشاء وإدارة صفحة إلكترونية احتيالية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، والإعلان من خلالها عن إدارته لأكاديمية كائن مقرها بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، بأنها حاصلة على وكالة رسمية للعديد من الجامعات والكليات بالعديد من الدول العربية بخلاف الحقيقة واتخاذها وكرا للنصب والاحتيال على أموال الطلبة راغبي السفر للخارج لاستكمال دراستهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية كبيرة من أولياء أمور الطلبة.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان لها أنه عقب افتضاح أمره قام بغلق مقر الشركة المشار إليها وهواتفه المحمولة خشية ملاحقته من ضحاياه والهروب بمتحصلات نشاطه الإجرامي.

العثور على شهادات مزورة بحوزة المتهم

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية ومديرية أمن الجيزة جرى استهدافه وأمكن ضبطه وعثر بحوزته على هاتف محمول، وبفحصه تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي عبارة عن «شهادات دراسية منسوبة للعديد من الجامعات العربية - مستندات خاصة للطلبة راغبي السفر للخارج بقصد الدراسة- إعلانات خاصة بالأكاديمية التي تتضمن إمكانية الحصول على شهادات دراسية عليا بالخارج- إيصالات إيداع نقدية- صفحة إلكترونية باسم الأكاديمية للدراسة بالخارج – برنامج تعديل الصور الفوتوشوب- رسائل نصية ومحادثات صوتية متبادلة بينه وبين ضحاياه تفيد نشاطه الإجرامي».

بمواجهة المتهم المذكور بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقر بنشاطه على النحو المشار إليه، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.