عاجل.. 6 سلع أساسية انخفضت أسعارها هذا الشهر.. اعرفها

شهدت أسعار العديد من السلع الرئيسية في السوق المحلي، انخفاضًا ملحوظًا منذ بداية شهر أغسطس الحالي، وتأتي الانخفاضات نتيجة جهود الدولة في توفير كميات كبيرة منها بأسعار جيدة وزيادة الإفراجات الجمركية على العديد من السلع.

سلع أسعارها انخفضت خلال أغسطس

وسجلت أسعار عدد كبير من السلع الأساسية تراجعا في أغسطس الحالي حتى الأيام الحالية، منها أسعار الدواجن، والخضروات والفاكهة والحديد وغيرها العديد من السلع التي تستعرضها «الوطن» في السطور التالية.

منها الفواكه والحديد والأسماك

شهدت أسعار الفاكهة انخفاضا في الأسواق خلال الأسابيع الأخيرة من أغسطس، مقارنة ببداية الشهر، ومن أبرز أنواع الفاكهة التي شهدت انخفاضا في أسعارها هي كنتالوب، والتفاح، والخوخ والموز، حسب ما أوضحت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء.

وجاء سعر الموز البلدي الكيلو بـ19 جنيها، والتفاح المحلي الكيلو بـ25 جنيها، والخوخ بـ27 جنيها، وجاء سعر البرقوق بـ32 جنيها، وسجل موز مستورد بـ25 جنيها، وكنتالوب الكيلو بـ14 جنيها.

وشهدت أسعار السمك في مختلف الأسواق تراجعا ملحوظا في بعض الأنواع، وأبرزها السمك البلطي الأكثر إقبالا في المحلات والأسواق، وسجل البلطي ممتاز 76 جنيهًا، بانخفاض 3 جنيهات، البلطي وسط الكيلو بـ68 جنيهًا، والبلطي صغير الكيلو بـ51 جنيهًا.

وواصلت أسعار الأعلاف تراجعها المستمر في الأسواق المصرية الفترة الحالية، حيث انخفضت الأسعار بأكثر من 800 جنيه، وتأتي من أسباب انخفاض أسعار الأعلاف الفترة الحالية الإفراج الجمركي المستمر عن الأعلاف، حيث جرى الإفراج خلال أسبوعين عن 284 ألف طن من الذرة الصفراء والصويا بنحو 141 مليون دولار.

ومن ضمن السلع التي انخفضت هي الدواجن، نتيجة انخفاض الأعلاف وزيادة المعروض في السوق واستقرار الطلب من المواطنين، حيث سجل سعر الكيلو 55 جنيهًا في أرض المزرعة، لتباع في المحلات بسعر يتراوح بين 60 و65 جنيهًا للكيلو.

كما سجلت أسعار حديد التسليح انخفاضًا كبيرًا في الأسواق المحلية، وبلغ سعر طن حديد عز 35 ألفا و50 جنيها بقيمة انخفاض 910 جنيهات في الطن الواحد، وفقًا لأسعار بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.