بعد ظهور نتيجة الشهادات الفنية المختلفة، العديد من الطلاب ينتظرون موعد تسجيل رغبات الدبلومات الفنية 2023، والتي ستعلن عنها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

موعد تسجيل رغبات الدبلومات الفنية 2023

وسيكون البدء في تسجيل رغبات الدبلومات الفنية 2023 خلال شهر سبتمبر المُقبل بعد الانتهاء من تنسيق الثانوية العامة، وحينها ستعلن وزارة التعليم العالي عن الضوابط الخاصة بالتنسيق في الجامعات وشروط قبول طلاب الشهادات الفنية.

امتحانات للمعادلات لطلاب الشهادات الفنية

وهناك امتحان معادلات تسجيل رغبات الدبلومات الفنية 2023 للطلاب، من المقرر أن تبدأ خلال الشهر المقبل وذلك وفقًا للجداول المقررة من قبل المجلس الأعلى للجامعات نظرا لأن لطلاب الدبلومات الفنية الحق في الالتحاق بالجامعات والمعاهد الحكومية بنسبة حدود الـ10% من إجمالي الأعداد المطلوبة.

75 رغبة متاحة لطلاب الدبلومات الفنية

ويبلغ عدد الرغبات المُتاحة أمام الطلاب الحاصلين على الدبلومات الفنية 2023 نحو 75 رغبة يستطيع الطلاب الاختيار من بينها، على أن يكون التقديم من خلال الموقع الخاص بالتنسيق الإلكتروني.