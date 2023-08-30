المعاهد والكليات المتاحة للمرحلة الثالثة علمي رياضة 2023

أعلنت وزارة التعليم العالي، عن الكليات المتاحة للمرحلة الثالثة علمي رياضة 2023، موضحة الكليات والمعاهد المتاحة علمي رياضة في تنسيق المرحلة الثالثة 2023.

وتشتمل الكليات المتاحة للمرحلة الثالثة علمي رياضة 2023، في عدد من الجامعات الحكومية، على التالي:

الفني التجاري بالزقازيق

الفني التجاري بدمياط

تربية شعبة تربية فنية السويس

تربية موسيقية حلوان

تربية رياضية بنات بني سويف

تربية رياضية بنات العريش

تربية نوعية فنية سوهاج

العالي دراسات نوعية جيزة لنظم المعلومات الإدارية

الجزيرة العالي للاتصال والإعلام بالمقطم

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة إدارة الأعمال

العالي خدمة اجتماعية بورسعيد

معهد عالي طيبة إدارة البنوك وأسواق المال سقارة الهرم

العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة نظم بالعريش

رأس البر العالي للدراسات النوعية نظم المعلومات الإدارية

تربية نوعية فنية المنوفية بأشمون

العالي للدراسات المتطورة بالقطامية شعبة نظم معلومات إدارية

معهد عالي تعاون زراعي وإرشاد أسيوط بمصر

الفني التجاري بدمنهور العالي للسياحة والفنادق

إرشاد سياحي بأبي قير

معهد الألسن العالي بمدينة نصر لنظم المعلومات الإدارية

معهد الألسن العالي بمدينة نصر شعب (إدارة - محاسبة - تجارة خارجية)

الفراعنة العالي لنظم المعلومات الإدارية مريوطية بالهرم

تربية نوعية المنصورة بمنية النصر

تربية نوعية فنية المنصورة

تربية نوعية فنية بنها

الفني التجاري ببنها

أكاديمية أخبار اليوم تكنولوجيا وصحافة

6 أكتوبر العالي للحاسبات والمعلومات شعبة أعمال دولية طنطا

تربية نوعية موسيقية سوهاج

معهد الوادي العالي للعلوم الإدارية قسم نظم معلومات

معهد عالي خدمة اجتماعية القاهرة بمصروفات

تربية رياضية بنات بورسعيد

سياحة وفنادق مدينة السادات

تربية الوادي الجديد رياضة

تربية رياضية بنين المنوفية بشبين الكوم

تربية فنية حلوان بالزمالك

آداب انتساب موجه طنطا

آداب انتساب موجة المنصورة

آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم

آداب انتساب موجه بني سويف