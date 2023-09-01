إصابة 8 أشخاص من أسرة واحدة في حادث مروري بالجيزة

أصيب 8 أشخاص من أسرة واحدة في حادث تصادم أعلى محور 26 يوليو اتجاه أكتوبر بكرداسة في الجيزة، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بلاغ بالحادث المروري

وتلقى اللواء هانى شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة إخطارا من المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث منشأة القناطر بالجيزة يفيد فيه تلقيه بلاغ من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم ومصابين أعلى محور ٢٦ يوليو اتجاه أكتوبر.

على الفور انتقل المقدم احمد عكاشة رئيس المباحث والقوة المرافقة له إلى مكان الحادث وتبين أثناء سير سيارة ملاكى يقودها شخص 30 سنة وبصحبته 7 من ذويه اختلت عجلة القيادة بيده، مما تسبب فى اصطدام السيارة بالحاجز الخرسانى الجانبى للطريق، ما أسفر عن اصابتهم بسحجات وكدمات وكسور متفرقة بالجسم، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.