خلال قمة آسيان.. اجتماع بين كيشيدا ولي تشيانج لبحث تصريف مياه فوكوشيما

انتهز رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، الاجتماع مع رئيس مجلس الدولة الصيني، لي تشيانج، خلال قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان»، لمعالجة المخاوف بشأن إطلاق اليابان لمياه الصرف المعالجة من محطة فوكوشيما النووية.

اتهامات سابقة بين الصين واليابان

وبحسب صحيفة «جابان تايمز»، فقد انتقدت الصين، في السابق، هذه الخطوة من جانب طوكيو، وفرضت حظراً على واردات المأكولات البحرية من اليابان.

وأوضح كيشيدا أن البيانات التي تم رصدها، بعد تصريف جزء من المياه، لم تظهر أي مشاكل من الناحية العلمية، وشدد على الشفافية في الكشف عن المعلومات، وأشار أيضاً إلى تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن خطة إطلاق المياه تتوافق مع معايير السلامة العالمية.

انتقادات صينية سابقة لخطة اليابان

وبحسب الصحيفة اليابانية، فقد شككت الصين في تقييم الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بحجة أنها لم تأخذ في الاعتبار مجموعة متنوعة من آراء الخبراء، وانتقدت قيام اليابان بتصريف المياه المعالجة في المحيط، ووصفته بأنه «تصرف غير مسؤول».

ومن ناحية أخرى، اعتمدت اليابان على البيانات العلمية والتأييد من مختلف البلدان والمنظمات الدولية لمواجهة هذه الادعاءات.

وتابع تقرير الصحيفة أن طوكيو قدمت براهين مكتوبة إلى منظمة التجارة العالمية وطلبت رسميًا إجراء مناقشات من خلال إطار الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة لمعالجة حظر الواردات الصيني، وتسلط هذه الخطوة الضوء على جهود اليابان لحل القضية عبر القنوات الدبلوماسية.

تجنب الانحياز والمواجهة بين بكين وواشنطن

وأثناء اجتماع آسيان زائد ثلاثة، تناول رئيس مجلس الدولة الصيني أيضاً بشكل غير مباشر التنافس بين الصين والولايات المتحدة، مؤكداً على أهمية تجنب الانحياز إلى أحد الجانبين، والمواجهة بين الكتل، واندلاع حرب باردة جديدة، وفي المقابل، أكد رئيس الوزراء الياباني على ضرورة الحفاظ على النظام الدولي الحر والمفتوح وتعزيزه على أساس سيادة القانون، والذي يراه ضروريًا لتحقيق الرخاء.

ومن المقرر أن يحضر كيشيدا ولي قمة شرق آسيا وقمة مجموعة العشرين في نيودلهي، بعد أيام حيث من المتوقع مناقشة الوضع في أوكرانيا، من بين مواضيع أخرى، وتمثل قمة الآسيان أول لقاء بين كبار القادة من اليابان والصين منذ بدء إطلاق المياه المعالجة، وتعكس الجهود الدبلوماسية على المستويين الإقليمي والدولي التزام البلدين بمعالجة المخاوف المحيطة بتصريف المياه المعالجة في فوكوشيما.