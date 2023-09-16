ضبط 3 أطنان دقيق مدعم قبل بيعها في السوق السوداء بسوهاج

أعلن المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في محافظة سوهاج، إنه جرى اليوم السبت، ضبط 3 أطنان دقيق مدعم، أثناء محاولة تهريب الكمية على طريق الدير الغربي، قبل بيعها في السوق السوداء، بفروق سعرية تُحقق أرباحا غير مشروعة.

جاء ذلك خلال الحملات التموينية التي تشنها المديرية في شتى أنحاء المحافظة، من مركز طما شمالا إلى البلينا جنوبا، بالاشتراك مع مباحث التموين، وإدارة تموين المراغة.

ضبط 3 أطنان دقيق مدعم

وتعود أحداث الواقعة، عندما ورد إلى مديرية التموين والتجارة الداخلية، إخطارًا يفيد بضبط 3 أطنان دقيق مدعم، أثناء محاولة تهريب الكمية على طريق الدير الغربي، قبل بيعها في السوق السوداء، بفروق سعرية تُحقق أرباح غير مشروعة.

وأشار «إبراهيم» إلى أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة كافة حيال المتهم، لافتًا إلى أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بسوهاج، تحرص على الحفاظ على حياة المواطنين وسلامتهم الصحية.