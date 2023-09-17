بالقرفة واللبن والتنورة.. احتفالات السنبلاوين بالمولد النبوي بدأت مبكرا

بالقرفة واللبن والتنورة، بدأت احتفالات أهالي مدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية بالمولد النبوي الشريف مبكرًا، إذ قام الأهالي بعمل لافتة جميلة الغرض منها عودة الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف مرة أخرى بتوزيع القرفة باللبن على المارة واستعراض رقصة التنورة في الشوارع.

احتفالات بالمولد النبوي الشريف بالدقهلية

ولقيت الاحتفالات بهجة وسعادة من قبل المارة والمواطنين في المدينة، وراح الجميع يشارك في الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف، وقال أحمد العبودي ابن مدينة السنبلاوين بالدقهلية لـ«الوطن» إنه قرر أنه يجري الاحتفالات بالمولد النبوي بهدف نشر البهجة والفرحة على قلوب أهالي المدينة.

توزيع قرفة باللبن وحلاوة مولد بالدقهلية

وأشار العبودي إلى أنه جرى بدأ الاحتفال بتوزيع القرفة باللبن على المارة: «عادة من أيام أجدادنا معروفة مولد النبي والاحتفالات الخاصة به عنصر أساسي فيها القرفة باللبن وحلاوة المولد، وده اللي حرصنا عليه بتوزيع القرفة وحلاوة مولد على المواطنين».

وأوضح أنه جرى عمل رقصات التنورة الاعتيادية من أجل نشر بهجة الاحتفال: «فرحة الناس بالتنورة والقرفة وحلاوة المولد والاحتفال ده جميل جدا ويشجعنا أننا نكرر الاحتفال كل سنة».

وأوضح رضا حافظ ابن الدقهلية أحد المشاركين في تنظيم الاحتفال أن الاحتفالات بالمولد النبوي في المدينة مبهجة: «فكرة حلوة وفرحتنا كلنا أننا بنرجع اللي اعتدنا عليه من أهالينا زمان».

ويحل المولد النبوي في 12 ربيع الأول، الموافق السابع والعشرين من شهر سبتمبر الجاري.