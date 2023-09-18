مقتل إرهابيين في مدينة صلاح الدين العراقية

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن السلطات العراقية، أعلنت اليوم الاثنين، القضاء على عدد من الإرهابيين في مدينة صلاح الدين.

وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني، أوردته وكالة الأنباء العراقية «واع»: أنه بعملية نوعية استندت إلى معلومات دقيقة من جهاز المخابرات الوطني العراقي وبتنسيق وتخطيط خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، نفذ صقور الجو بواسطة طائرات F-16 ضربة جوية ناجحة، ضمن قاطع صلاح الدين على الحدود الفاصلة مع محافظة كركوك.

وأضاف أنّ الضربة أسفرت عن مقتل عدد من الإرهابيين وتدمير وكرين لهم وأسلحة وأعتدة ومعدات كانت بداخلهما.