حزب المصريين: نرغب في استكمال المسيرة مع الرئيس السيسي لتحقيق الإنجازات

قال المستشار حسين أبوالعطا رئيس حزب المصريين وعضو المجلس الرئاسي لتحالف الأحزاب المصرية، إنّ التحديات التي تواجهها الدولة المصرية داخليًا وخارجيًا لا تزال في منتهى الخطورة، ونرغب في استكمال المسيرة مع الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحقيق الإنجازات.

مصر بحاجة للاستمرار في المسيرة مع الرئيس السيسي

وأضاف «أبوالعطا»، خلال مداخلة هاتفية من خلال قناة «إكسترا نيوز»، أنّ مصر بحاجة للاستمرار في المسيرة مع الرئيس السيسي، واستمرار مزيد من الإنجازات، لافتا إلى أنّ انحياز الرئيس السيسي إلى الفقراء الجميع شهد على حجم برامج الحماية الاجتماعية وتنوعها واختلافها بقصد حماية محدودي الدخل والفقراء على مدار سنوات، حتى المشروعات العملاقة الهدف منها المواطن المصري البسيط الفقير إذ إنّ كل الإنجازات ما هي إلا إتاحة الفرص للعمل، وتحجيم حجم البطالة ورفع مستوى الاقتصاد المصري رغم التحديات الرهيبة.

انحياز الرئيس السيسي للمصريين بشكل عام

واستكمل رئيس حزب المصريين أنّ انحياز الرئيس السيسي للمصريين بشكل عام، وللفقراء بشكل خاص كلها تصب في صالح المواطن المصري، إذ إنّ كل محاولات دعم الاستثمار الصناعي والزراعي ورفع حجم التصدير، وتقليل حجم الواردات من الخارج بهدف توفير العملة، كلها عائدة على السوق المصري، وهو ما ينعكس على سوق العمل، وتحقيق مزيد من برامج الحماية الاجتماعية.