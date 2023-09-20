طرق التسجيل ببرنامج «نتشارك» والمحافظات المستهدفة.. بالتعاون مع اليونيسيف

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، ممثلة في الإدارة المركزية للتعليم المدني والإدارة العامة لبرلماني الطلائع والشباب وبالتعاون مع منظمة اليونيسف، عن إطلاق استمارة المشاركة الإلكترونية لبرنامج «نتشارك» في نسخته الثانية، اليوم الأربعاء حتى السبت الموافق 23 سبتمبر.

وتوضح «الوطن» في التقرير التالي، ضمن الخدمات التي تقدمها للقراء، الفئات والمحافظات المستهدفة، وكيفية المشاركة، وأهداف البرنامج، وذلك بحسب ما أوضحت وزارة الشباب والرياضة.

المحافظات المستهدفة

- شمال سيناء

- جنوب سيناء

- أسوان

- أسيوط

- القاهرة

- الاسكندرية

- الوادي الجديد

- سوهاج

- قنا

- مطروح

- كفر الشيخ

- دمياط

- الجيزة

- القليوبية

- البحر الأحمر

أهداف البرنامج

- إعداد مدربين لتدريب وتنمية النشء والشباب

- بناء قدرات المدربين على توليد و صنع مبادرات مجتمعية وتنفيذها بأماكن تواجدهم

- إعداد كوادر فاعلة ومشاركة للمساهمة في تنفيذ 300 مبادرة مجتمعية بمشاركة الفئات في المراحل العمرية المستهدفة

- من 13 - 17 عاما الطلائع

- من 18 - 19 عاما الشباب، على أن يكون 30 من المستفيدين من الجنسيات الأخرى .

محاور البرنامج

يتضمن البرنامج في نسخته الثانية المحور الاستراتيجية التالية :

- تمكين الفتيات

- التوافق المجتمعي

- المواطنة

- التعايش السلمي

- نبذ العنف

- تعزيز المشاركة

- دعم الوافدين

ما بعد Cop27 الطاقة المتجددة، المشروعات الخضراء، البيئة، الصحة

كيفية التسجيل

أوضحت وزارة الشباب والرياضة أنه على الراغب في التقديم للمشاركة في البرنامج

التسجيل من خلال الرابط التالي:

https://ministryofyouthandsport- zhcsa.formstack.com/.

وتعمل وزار الشباب والرياضة، وفق استراتيجية لتنمية مهارات الشباب وتأهيلهم لسوق العمل فى الداخل والخارج.