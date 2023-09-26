انطلاق فيلم PAW Patrol بدور العرض المصرية 27 سبتمبر

يبلغ عمر PAW Patrol الآن 10 سنوات ومع كل جزء يستمتع الأطفال وكل أفراد العائلة بمغامرات مثيرة مع شخصيات جديدة رائعة، والفيلم يأتيهم عرضه في مغامرة جديدة لـ«كال برونكر» PAW PATROL: THE MIGHTY MOVIE في جميع دور العرض المصرية 27 سبتمبر الجاري، بواسطة Four Star Films.

مسلسل paw patrol في فيلم سينمائي

بدأ كمسلسل تلفزيوني في عام 2013 حصل على أول عرض سينمائي له في عام 2021 من خلال فيلم PAW Patrol: The Movie، ما أدى إلى توسيع نطاق عرضه وزيادة معجبيه، وأصبح جمهوره في ترقب دائم للتواصل مع تلك الملحمة المستمرة، ويأتي الجزء الثاني THE MIGHTY MOVIE بأحداث جديدة وتحديات أكثر خطورة.

تدور قصة فيلم THE MIGHTY MOVIE حول العالمة فيكتوريا فانس (تراجي بي هنسون)، التي تخطط من مخبأها في مرصد مهجور، لتسخير نيزك مغناطيسي واستخراج قواه، لكن تنحرف خطتها عن مسارها، ويسقط النيزك في مدينة المغامرة مما يعرض سكان المدينة للخطر ويمنح الجراء الصغيرة قوى خارقة تحولهم إلى أبطال خارقين.

تتعرض أصغر عضو في الفريق «سكاي» إلى أزمة مع ثقتها بنفسها لذلك فإن قواها الخارقة الجديدة بمثابة حلم تحول لحقيقة، لكن الأمور تأخذ منعطفًا نحو الأسوأ عندما يخرج منافس الجراء اللدود هامدينجر من السجن ويتعاون مع عالم مجنون لسرقة القوى الخارقة منهم، ويتعين على الجراء الخارقة إيقاف الأشرار قبل فوات الأوان، وستحتاج سكاي إلى معرفة أنه حتى أصغر جرو يمكنه أن يحدث فرقًا كبيرًا.

PATROL: THE MIGHTY MOVIE من إخراج كال برونكر، وشارك في كتابته جنبًا إلى جنب مع بوب بارلين وشين موريس، وهو مقتبس من المسلسل التلفزيوني لكيث تشابمان، يضم الفيلم مجموعة من النجوم مؤديين أصوات الشخصيات مثل جيمي كيميل، وكريس روك، وكيم كارداشيان، وتاراجي بي هينسون، وفين لي إيب، ورون باردو، وكريستيان كونفيري، وجيمس مارسدن، ومكينا جريس، وإيان أرميتاج.

ينطلق الفيلم في دور العرض المصرية من خلال فور ستار فيلمز.