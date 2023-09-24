سر القبض على الدمية «تشاكي».. بطلة أفلام شهيرة (فيديو)

الدمية «تشاكي» بطلة سلسلة أفلام الرعب الشهيرة، وعُرفت أيضا باسم «لعبة الشيطان»، وبعد مرور فترة زمنية، صنع أحد الأشخاص دمية تشبهها ليتعمد إخافة الناس في الشوارع، ظنا منهم بأن دورها يشبه أحداث الفيلم، ليتم في النهاية القبض عليه وحبسه من قبل الشرطة المكسيكية، حسب ما ورد في موقع «سكاي نيوز».

الدمية «تشاكي»

في أحد شوارع المكسيك، وقف الشاب «كارلوس»، مصطحبًا دميته الشهيرة التي تشبه بطلة سلسلة أفلام الرعب الشهيرة، الدمية «تشاكي»، لإخافة المارة في الشوارع في واقعة غريبة من نوعها، خاصة أن المارة اعتقدوا أن الدمية حقيقية مثل سلسلة الأفلام، إذ حدثت هذ الواقعة في مونكلوفا بولاية كواويلا شمال المكسيك.

حبس صاحب الدمية

وألقت الشرطة في المكسيك القبض على الدمية «تشاكي» وصاحبها «كارلوس»، وتم حبس الأخير بسبب تعمد إخافة الناس في الشوارع، ووفق ما ذكرته وسائل الإعلام المكسيكية، أن ضابط الشرطة الذي قيد الدمية «تشاكي» تم توبيخه بعد ذلك لأنه لم يأخذ وظيفته على محمل الجد، خاصة أنه قيد مجرد لعبة، فضلا عن أنه تم إطلاق سراح «كارلوس» صاحب الدمية لاحقا.

تاريخ سلسلة أفلام الدمية «تشاكي»

وجدير بالذكر أن أفلام الدمية «تشاكي» هي سلسلة أفلام رعب شهيرة، تقوم ببطولتها دمية تتخلص من كل ما يواجهها لتصل إلى ما تريده، واسم الدمية هو تشارلز لي راي أو «تشاكي»، صدرت السلسلة بداية من فيلم لعبة طفل، عام 1988، للمخرج توم هولندا، وحتى النسخة الأخرى من الفيلم ذاته، الذي صدر في 21 يونيو عام 2019، للمخرج لارس كليفبرج.