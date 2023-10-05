برلماني: الندوة التثقيفية للقوات المسلحة واجهت محاولة تزييف انتصارات مصر

هنأ النائب محمد سعيد الدابي عضو مجلس الشيوخ، الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ورجال القوات المسلحة البواسل، ومؤسسات الدولة والشعب المصري العظيم، بالذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة واليوبيل الذهبي.

الندوة التثقيفية لنصر أكتوبر

وثمن الدابي في بيان له اليوم، الندوة التثقيفية التي نظمتها القوات المسلحة بمناسبة 50 عاما على نصر أكتوبر المجيد، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن الندوة عملت على تثقيف الجمهور على أهمية انتصار أكتوبر عام 1973، كما أنها واجه كل محاولات التزييف عن نصر أكتوبر العظيم.

وقال إن انتصارات أكتوبر المجيدة أعادت للشعب المصري ولجيشه الكبرياء، كما أنها جسدت تلاحم الشعب وجيشه في مواجهة المحن والظروف القاسية، واستطاعت مصر بفضل هذا التلاحم، أن تجتاز كل العوائق التي وضعت في طريق هذا الوطن.

نصر أكتوبر 1973

أضاف أن نصر أكتوبر 1973، أعاد للشعب المصري أرضه وللأمة العربية عزتها وكرامتها، وسيظل إنجازا وطنيا وبطوليا ورمزا للفخر والإعزاز للجيش المصري، الذي خاض أكبر ملحمة انتصارات حربية، وكتب أنصع الصفحات في التاريخ، ليؤكد دائما أن رجال قواتنا المسلحة الدرع الواقي لمصرنا الغالية، وسيبقى 6 أكتوبر يوما ملهما للأجيال المتعاقبة، يتعلمون منه الإصرار على صون الكرامة الوطنية، والتضحية من أجل عزة الوطن حيث استطاعت القوات المسلحة المصرية في هذا اليوم من رفع راية النصر، داعيا إلى أن نستلهم من ذكري نصر أكتوبر روح النصر لنعبر به كل ما يواجه مصر من تحديات ومخاطر.