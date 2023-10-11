الداخلية تكشف تفاصيل سرقة فيلا بالبحر الأحمر

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات سرقة محتويات فيلا بالبحر الأحمر، وضبط مرتكبي الواقعة.

وتبلغ لقسم شرطة ثان الغردقة بمديرية أمن البحر الأحمر من سيدة تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، مقيمة بفيلا بدائرة القسم، باكتشافها سرقة «شاشة تليفزيون – جهاز لاب توب - مكواة شعر – سماعة لا سلكية - بعض المتعلقات الشخصية».

بالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة «عاطلان مقيمان بدائرة القسم» يستخدمان سيارة ملاكي دون لوحات معدنية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهما السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأرشدا عن المسروقات.