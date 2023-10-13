«أدب الحرب».. بطولات خالدة من «الجبهة» إلى قلوب المصريين (ملف خاص)

«وانا على الربابة بغنّى».. جملة خالدة فى أذهان المصريين كإحدى أيقونات الاحتفال بانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، تُعبر عن حال رموز «القوة الناعمة للدولة المصرية»، من أدباء وشعراء وفنانين نقلوا وقائع الأحداث لمن لم يعايشوها، فهذا فنان جسَّدها بأعمال سينمائية دخلت بيت كل مواطن، وآخر عبَّر عنها بصوته بالأغانى الحماسية التى لمست قلوب المصريين، وأيضاً هناك أدباء وشعراء شاركوا فى حروب الاستنزاف وأكتوبر المجيدة، ونقلوا البطولات التى شاهدوها على أرض الواقع فى كتب أدبية وثقافية متنوعة حصدت الجوائز، ولمست قلوب من قرأوها، ومنها ما تحوَّل إلى أفلام محفورة فى قلوب المصريين مثل «الرصاصة لا تزال فى جيبى»، و«العمر لحظة»، و«حكايات الغريب»، وغيرها.

واليوم.. تستعرض «الوطن» مع عدد من أبطال حرب أكتوبر المجيدة، من الشعراء والكتاب والمثقفين، الذين اهتموا بـ«أدب الحرب»، لنقل البطولات الخالدة، والإنجازات المتحققة، ذكريات النصر المبين، رغم مرور سنوات طويلة عليه، كما تحدثوا حول تجاربهم فى التجنيد خلال هذه الفترة وما عايشوه وشهدوا عليه وما اعتمل فى صدورهم من مشاعر متضاربة فى أوقات كانت القيادة السياسية فيها تعتمد الخداع ضمن خطتها الاستراتيجية، قبل أن تحين ساعة الصفر يوم السبت الموافق 6 أكتوبر 1973.