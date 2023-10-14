السن القانوني لتشغيل الأطفال وفقا للقانون الجديد.. اعرف حقك

لا يزال مشروع قانون العمل الموضوع حاليا على طاولة مجلس النواب حديث الساعة في الوسط العمالي، كونه ينظم علاقة العاملين بمؤسساتهم، من خلال ربط الأجر بالإنتاج وتشجيع العاملين.. وتساءل بعض من أصحاب المؤسسات عن موقف تشغيل الأطفال والسن القانوني لتشغيلهم.

قانون العمل الجديد

وترصد الوطن، أبرز النقاط التي نص عليها مشروع القانون والسن القانوني لتشغيل الطفل، وقال علي محمود الشطوري المحامي لـ«الوطن» إن مشروع قانون العمل الجديد وضع آلية شاملة لعمل الأطفال تتضمن سن عمل الطفل وآليات العمل.

وأشار المحامي، إن السن القانوني لعمل الطفل يجب ألا يقل عن 18 عاما، موضحا أن المادة 57 من القانون الجديد نصت على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، يعتبر طفلا في تطبيق أحكام هذا القانون، كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة.

شروط عمل الأطفال

جاء أيضا في المادة 60 من مشروع قانون العمل الجديد: «يحظر تشغيل الطفل أكثر من 6 ساعات يوميا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة، ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية».

أمور يجب مراعاتها من صاحب العمل

قالت المادة 61 من مشروع قانون العمل الجديد: «على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتي:

أولا: تعليق نسخة تحتوي على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل.

ثانيا: تحرير كشف موضحا به ساعات العمل، وفترات الراحة معتمدًا من الجهة الإدارية المختصة.

ثالثا: إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.