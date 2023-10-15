رئيس «الشؤون العربية» بالنواب: يجب وقف الإبادة الجماعية للفلسطينيين

قال النائب أحمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، إن لجنة الشؤون العربية تتابع عن كثب الوضع الملتهب على الأراضي الفلسطينية من تصاعد في الأحداث لحظة بلحظة على أرض الواقع، سواء على المستوى العالمي، أو العربي، مؤكدا أن الموقف الغربي من الأحداث في غزة متخاذل وضعيف فهم يتحدثون عن الحرية والحريات وهم بعيدون كل البعد عنها وعن حقوق الإنسان.

الأمة العربية لم تتخلى يوما في الدفاع عن القضية الفلسطينية

وأضاف رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب في تصريحات لـ«الوطن»، أن حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني الذي يباد على أرضه على مرأى ومسمع من تلك القوى العالمية الغاشمة التي تدعم المعتدي العدو الإسرائيلي بكل أسلحة فتاكة ومحرمة دوليا، مضيفا أن الموقف العربي الذي تقوده مصر هو موقف يتحلى بالحكمة والقوة والعقل متمثلاً في قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأوضح أن الأمة العربية لم تتخل يوما في الدفاع عن القضية الفلسطينية منذ بداية الاحتلال للأراضي الفلسطينية عام 1948، حيث إن الرئيس السيسي كان خطابه واضحا وصريحاً وحاسما كعادته حول هذا الملف، وتأكيده بما لا يدع مجالاً للشك إن موقف مصر ثابت تجاه القضية الفلسطينية ولن يترك شعب فلسطين وحده رافضا مساعي إسرائيل لتهجير الفلسطينيين من أرضهم لتصفية القضية الفلسطينية.

وطالب رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب النواب ضرورة تدخل عالمي أممي لوقف الإبادة الجماعية والتهجير القسري للفلسطينيين، والحفاظ على أرواح الأبرياء من المدنيين، فضلا عن ضرورة وجود موقف عربي قوي وموحد لوقف العدوان على أبناء غزة، ودعوة منظمة الدول الإسلامية الأعضاء في الإيسيسكو واتخاذ موقف موحد للدول الإسلامية حول الاعتداء على فلسطين.