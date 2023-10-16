ما حكم المسح على الرقبة أو الزيادة في غسل الأعضاء؟

قال الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ردًا على سؤال أحد المتصلين، مسح الرقبة أو الزيادة في غسل الأعضاء هل فيه فضل أم مكروه؟، بأن هناك بعض الأركان الجائزة.

المسح على الرأس فرض

أكد «كمال» ببرنامج «فتاوي الناس»، على قناة «الناس»، أن المسح على الرأس فرض، مثل أركان الصلاة، وهو أمر واجب، أما مسح الأذنين سنة، ويجزئ مسح الرأس والأذن مرة واحدة، ولا يسن مسح الرقبة، ولكن بعض الفقهاء أجازوا هذا الأمر، ولا شيء فيه، وعدم فعله لا يؤثر على الوضوء.