بث مباشر.. جلسة طارئة لمجلس النواب لنظر تداعيات الأوضاع في الأراضي المحتلة كتب: يارا أشرف 01:47 م | الخميس 19 أكتوبر 2023 مجلس النواب تقدم «الوطن»، بثا مباشرا لجلسة طارئة لمجلس النواب بهدف نظر تداعيات الأوضاع في الأراضي المحتلة. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: مجلس النواب اللبناني: تهجير الفلسطينيين من غزة خطر على الأمن القومي العربي قانون التصالح في مخالفات البناء 2023.. مجلس النواب ينتظر تعديلات الحكومة تعرف على تعديلات قانون ضريبة الدخل.. يناقشها مجلس النواب اليوم سكاليز يتراجع عن الترشح لرئاسة مجلس النواب الأمريكي الأراضي المحتلة النواب مجلس النواب بقلم يارا أشرف