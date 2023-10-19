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بث مباشر.. جلسة طارئة لمجلس النواب لنظر تداعيات الأوضاع في الأراضي المحتلة

كتب:

يارا أشرف
01:47 م | الخميس 19 أكتوبر 2023
مجلس النواب

مجلس النواب

تقدم «الوطن»، بثا مباشرا لجلسة طارئة لمجلس النواب بهدف نظر تداعيات الأوضاع في الأراضي المحتلة.

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