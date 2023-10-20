الاحتلال الإسرائيلي يمنع الفلسطينيين من أداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى المبارك ومنعت الدخول إليه لأداء صلاة الجمعة، باستثناء أهالي البلدة القديمة من كبار السن، فيما لم يتجاوز عدد المصلين 5 آلاف مصل.

منع الصلاة في المسجد الأقصى للمرة الثانية

وكانت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، قالت في وقت سابق، إن قوات الاحتلال منعت المصلين من هم دون الـ70 عاما من الدخول إلى المسجد الأقصى المبارك، للجمعة الثانية فيما اعتدى جنود الاحتلال، على الفلسطينيين والمصلين على باب المجلس، أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك.

وشهدت محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، عدة مسيرات جماهيرية حاشدة، عقب صلاة الجمعة، بدعوة من القوى الوطنية والسياسية، وأقاليم حركة فتح بالمحافظة، دعما وإسنادا لقطاع غزة، وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي على القطاع، ورفع المشاركون خلال المسيرة الأعلام الفلسطينية، ولافتات تندد بجرائم الاحتلال ضد الإنسانية، وصور الشهداء.

وفي بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة، شارك مئات الفلسطينيين، في ساحة المهد بوقفة إسناد لقطاع غزة وتنديدا العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع، ورفع المشاركون شعارات منددة بالعدوان على القطاع.

الرئاسة الفلسطينية: قضية فلسطين أرض ودولة

من جانبه، قال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن السلام لن يمر إلا من خلال فلسطين والقدس وقيادة منظمة التحرير الفلسطينية، مضيفا إن قضية فلسطين قضية أرض ودولة وليست مسألة إغاثة إنسانية.

وأشار أبو ردينة، إلى أن لا يمكن القبول بتهجير مواطن فلسطيني واحد قسرا عن أرضه، وتابع المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية قائلا، إن المشروع الوطني غير قابل للكسر والاحتلال أعلن الحرب على الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده.