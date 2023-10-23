بعد قبول الطلبات رسميا.. كيف يختار المرشح رمزه الانتخابي في سباق الرئاسة؟

بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم رسميًا، قبول طلبات الترشح للمرشحين للرئاسة، عبدالفتاح السيسي، فريد زهران، حازم عمر، وعبد السند يمامة، تكون الخطوة المقبلة لكل المرشحين اختيار الرمز الانتخابي، يوم 8 نوفمبر المقبل.

ويختار المرشح للانتخابات الرئاسية رمزه الانتخابي بين 15 رمزًا أعلنتها الهيئة، وهي «النجمة والشمس والأسد والحصان والنسر والديك والميزان والطائرة وساعة اليد والنخلة والمركب والمظلة والتليفون والنظارة والسلم».

اختيار الرمز الانتخابي.. بحسب أسبقية طلبات الترشح

يختار المرشح للانتخابات الرئاسية رمزه الانتخابي وفقًا لأسبقية تقديم طلب الترشح، ويكون المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، أول من سيختار رمزه الانتخابي، ثم المرشح الرئاسي فريد زهران، وبعده حازم عمر، ثم أخيرًا عبد السند يمامة، آخر من قدم طلب الترشح إلى الهيئة الوطنية للانتخابات.

وفي حالة عدم اختيار المرشح الانتخابي لرمزه، تختار الهيئة الرمز الانتخابي للمرشح بنفسها، وفقًا للرموز التي أعلنتها من قبل.

الوطنية للانتخابات تعلن قبول طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم، الموافقة على ما انتهت إليه لجنة فحص طلبات الترشح بقبول طلبات الترشح في الانتخابات الرئاسية، وكانت لجنة فحص الطلبات خلصت في تقريرها، إلى استيفاء طلبات الترشح الأربعة للشروط والإجراءات والقواعد التي حددها الدستور والقانون، بالنسبة للمستندات ونماذج تأييد المواطنين، وتزكيات أعضاء مجلس النواب، وعرضت تقريراً شاملاً على مجلس إدارة الهيئة الذي انتهى بعد المداولة إلى قراره المتقدم بقبول هذه الطلبات.