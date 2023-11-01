تشيلي وكولومبيا تستدعيان سفيريهما لدى الاحتلال الإسرائيلي

أعلن رئيس كولومبيا جوستافو بيترو، اليوم الأربعاء، استدعاء سفير بلاده لدى تل أبيب للتشاور، احتجاجا على ما يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي من جرائم بحق الفلسطينيين، لا سيما في قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن بيترو قوله: «إذا لم توقف إسرائيل المذبحة بحق الشعب الفلسطيني فلن نتمكن من البقاء هناك».

تشيلي تستدعي سفيرها لدى دولة الاحتلال

وفي سياق متصل، أعلن رئيس تشيلي جابرييل بوريتش، أن بلاده استدعت سفيرها لدى دولة الاحتلال للتشاور، بعد انتهاكات الأخيرة للقانون الإنساني الدولي في قطاع غزة.

وأكد بوريتش في منشور على منصة إكس، أن بلاده تدين بشدة العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة، الذي أوقع أكثر من 8 آلاف ضحية، كونها تنطوي على عقوبات جماعية ضد المدنيين الفلسطينيين، ولا تحترم القواعد الأساسية للقانون الدولي.

بوليفيا تقرر قطع العلاقات الدبلوماسية مع الاحتلال

وكانت وزارة الخارجية في بوليفيا قد أعلنت، الثلاثاء، أن الحكومة قررت قطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة الاحتلال، لارتكابها جرائم ضد الإنسانية في هجماتها على قطاع غزة.

وسبق أن قطعت بوليفيا علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل عام 2009 احتجاجا على هجماتها على قطاع غزة وفي عام 2020 أعادت حكومة رئيسة البلاد جنين أنييس العلاقات.