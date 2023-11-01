محمد عبيد يكتب: الدفاع عن الكلمة

«هُنَا الْقَاهِرَةُ.. عَاصِمَةٌ الْخَبَرِ» شعارٌ وُضعَ تحدياً كبيراً أمام قناةٍ تشقُ طريقَها إلى ساحةٍ ممتلئةٍ بالمنافسين الأقوياءِ خبرةً وتاريخاً وكذلك مواردُ ماديةٌ ليس لها حدُ.

وتساءل كثيرون: هَلْ تَسْتَطِيعُونَ فِعْلَ ذَلِكَ حَقّاً!؟ وحملت أسئلتهم الكثيرَ من الريبةِ والشك لكن بعد عام واحد فقط، جعلت من الشكِ يقيناً ومن الوليدِ شاباً يافعاً يخوض السباقَ غير آبهٍ بمنافسيه بل وصل الأمرُ لأن يكونوا هم من يخطون خطاه ويتتبعون ما يظهر على شاشتِها من أخبار.

أما بالنسبة لى فـ«القاهرة الإخبارية» هى دعوةٌ صادقةٌ وأمنيةٌ لطالما راودتنى فى أحلامى يقظةً ومناماً وتتويجاً لمسيرةٍ صحفيةٍ كانت هى درةَ تاجِها، فلا شرفَ أفضلُ من عملٍ فى مؤسسةٍ تدافعُ عن الكلمةِ وتقف إلى جانبِ الحقِ وتتحدثُ بلسانِ أمةٍ من أعرقِ الأمم ودولةِ بحجمِ وثقلِ بلدى الحبيب مصر.