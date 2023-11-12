بعد اعتزاله.. علي قدورة يطلق حملة لترميم أحد مساجد الإسكندرية: المال مال الله

بعد أيامٍ قليلة من اعتزال الغناء، أطلق مؤدي المهرجانات علي قدورة، حملة خيرية مساء أمس السبت، بشأن جمع تبرعات بقيمة 50 ألف جنيه، لترميم مسجد قديم في إحدى المناطق بالإسكندرية.

يجب مساعدة الحالات الفقيرة

وخرج علي قدورة، في بث مباشر عبر تطبيق الفيديوهات الشهير «تيك توك» لمدة 5 ساعات متواصلة، بشأن جمع التبرعات، حيث نجح في حصد المبلغ، فيما ناشد المشاهير بضرورة إطلاق تلك النوعية من الحملات، فضلًا عن مساعدة الحالات الفقيرة، قائلًا: «المال مال الله.. الفلوس اللي هتخرجها دي مش بتاعتك».

تلك الحملة لن تكون الأولى والأخيرة له

وكشف قدورة، عن مجموعة صور للمسجد، تُبرز حجم الشروخ الموجودة في الحوائط والسقف، التي بحاجة إلى الترميم، بجانب صيانة الإنارة وأجهزة التكييف، مؤكدًا أنّ تلك الحملة لن تكون الأولى والأخيرة له، بل سيُعلن عن العديد من الحملات خلال الفترة المُقبلة، لدعم الغارمين، والمشردين، وشراء ملابس وبطاطين، للتدفئة، بالتزامن مع بداية موسم الشتاء.