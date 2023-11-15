«تضامن الوادي الجديد»: افتتاح أول قرية آمنة غذائيا في المحافظة

قال محمد منير العديسي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الوادي الجديد، إن هناك طفرة تنموية ملموسة على أرض الواقع، وخلال زيارة الدكتورة نفيين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، جرى افتتاح أهم مشروعات الحماية الاجتماعية بمركز الفرافرة وهي قرية «أبو هريرة» أول قرية في مصر آمنه غذائياً وتهدف إلى تحقيق الأمان الغذائي الشامل وضمان توفير الغذاء الصحي والمغذي لجميع السكان في القرية.

تفاصيل القرية الآمنة غذائياً بمركز الفرافرة

وأضاف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الوادي الجديد، إن مشروع القرية الآمنة غذائياً بالفرافرة تضمن عددًا من التدخلات الرئيسية بينها «الثروة الحيوانية، والزراعة، وإدارة المخلفات، والتصنيع الغذائي».

وتابع: كما جرى افتتاح المطبخ المركزي بقرية الكفاح والذي ينتج 3 آلاف وجبة مطهية لطلبة المدارس لعدد 10 مدارس، ومزرعة الأسماك التي تحتوي على 24 ألف زريعة سمك يتم تغذيتها وتوزيعها وتباع بسعر مخفض من قبل الجمعيات الأهلية لصالح الأسر الأولى بالرعاية بالقرية.