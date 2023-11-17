مراكز شباب سيدي غازي بكفر الشيخ تحتفل بأعياد الطفولة

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، احتفالات أعياد الطفولة، بمراكز شباب سيدي غازي، وبمشاركة الصغار بالألعاب الترفيهية والفنية وهدايا البالونات في أجواء من البهجة، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

بناء شخصية الطفل المصري

ومن جانبه، أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أنّ وزارة الشباب والرياضة أبدت اهتمامها بالاحتفال بأعياد الطفولة بمراكز الشباب من منطلق حرصها على تقديم كل ما يسهم في بناء شخصية الطفل المصري، وإدخال البهجة والفرحة إلى قلوبهم.

وأشار «محروس»، إلى أنّ مصر تعتبر من أوائل الدول التي تحتفل بعيد الطفولة، الذي يُقام في العشرين من شهر نوفمبر من كل عام، وهو اليوم الذي حثّت فيه الحكومات على سنّ قوانين تحمي الطفل من العنف وتضمن له حقوقه، من النشأة المستقرّة أسرياً ومجتمعياً، ومن العيش في أمنٍ واطمئنان.

احتفالات أعياد الطفولة بمراكز شباب سيدي غازي

أُقيمت احتفالات أعياد الطفولة بمراكز شباب سيدي غازي من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، وإشراف تنفيذى لبنى أبو القاسم، مدير إدارة تنمية النشء، ومتابعة تنفيذ مصطفى عامر، مدير إدارة شباب سيدي غازي، وفرق العمل بمراكز الشباب.