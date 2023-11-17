إعلان تشكيل أول مجلس أمناء لجامعة المنصورة الأهلية.. يضم وزيرا سابقا

أصدر الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بأول تشكيل لمجلس أمناء جامعة المنصورة الأهلية والذي حمل رقم 2805 لعام 2023.

ومن المقرر أن يعقد مجلس أمناء الجامعة جلسة إجرائية بحضور أغلبية الأعضاء على الأقل وبرئاسة أكبر الأعضاء سناً لاختيار الرئيس ونائبه، ويتم الترشيح من بين الأعضاء، ويكون التصويت سرياً، ولكل عضو اختيار مرشح واحد فقط لكل منصب.

اختيار رئيس جامعة المنصورة الأهلية ونائبه

وبحسب قرار وزير التعليم العالي، يشكل مجلس الأمناء لجنة من ثلاثة أعضاء الفرز الأصوات وإعلان النتيجة بفوز المرشح الحاصل على أعلى الأسرات الصحيحة، وفي حالة تساوي مرشحين أو أكثر في الحصول على أعلى الأصوات الصحيحة، تعاد ذات الإجراءات بين الحاصلين على أعلى الأصوات، وعند تقدم مرشح وحيد لأي من المنصبين يعلن فوزه بالتزكية.

أول تشكل لمجلس أمناء جامعة المنصورة الأهلية

وتشكل مجلس أمناء جامعة المنصورة الأهلية من كلا من:

الدكتور السيد أحمد أحمد عبد الخالق الأستاذ المتفرغ بكلية الحقوق جامعة المنصورة ووزير التعليم العالي الأسبق

والدكتور كمال جاد شاروبيم الأستاذ المتفرغ بكلية الهندسة جامعة قناة السويس ومحافظ الدقهلية السابق

والدكتور محمد سويلم الأستاذ المتفرغ بكلية التربية ونائب رئيس جامعة المنصورة الأسبق.

والدكتورة ماجدة نصر الأستاذ المتفرغ بكلية الصيدلة ونائب رئيس جامعة المنصورة الأسبق.

الدكتور أشرف محمد سويلم الاستاذ المتفرغ بكلية الطب ونائب رئيس جامعة المنصورة الأسبق

والدكتور عمرو على سرحان الأستاذ المتفرغ بكلية طب المنصورة وعميدها الأسبق

والدكتور محمد أحمد عبد الرازق غنيم الأستاذ المتفرغ بكلية آداب المنصورة وعميدها الأسبق

والدكتور حمدي أحمد أحمد الميقاتى الأستاذ المتفرغ بكلية هندسة المنصورة وعميدها الأسبق.

والدكتور أسامه حمدي محمد ناصر سالم أستاذ الباطنة والسكر لجامعة هارفارد الأمريكية بالولايات المتحدة الأمريكية

واللواء هشام الحصري عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الزراعة والأمن المائي.

ومحافظ الدقهلية بصفته

وممثل عن الحكومة يختاره الوزير المختص بالتعليم العالي

ورئيس جامعة المنصورة الأهلية بصفته.

إنشا جامعة المنصورة الأهلية

وبدأ أول عام دراسي في جامعة المنصورة الأهلية في العام الجامعي 2022/2023 في مدينة جمصة علي ساحل البحر المتوسط علي مساحة 42 فدان وذلك بقرار جمهوري والذي شمل 7 كليات وهم:

- كلية الطب البشري

- كلية طب الفم والأسنان

- كلية الصيدلة (فارم دي اكلينكال )

- كلية الهندسة 3 تخصصات: هندسة الذكاء الاصطناعي، هندس الميكاترونكس، هندسة البناء والتشييد