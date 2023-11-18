المنتخب الوطني للناشئات يستعد لتصفيات أمم أفريقيا بمعسكر الإسكندرية

دخل المنتخب الوطني للناشئات تحت 20 سنة معسكر مغلق بالإسكندرية استعدادا للمباراة القادمة والمقرر إقامتها غدا، على ستاد الإسكندرية حيث يلتقي مع منتخب الكونغو برازافيل في مباراة الإياب وظهر الحماس على لاعبات المنتخب والقوة في الأداء والإصرار على تحقيق الفوز للتأهل لنهائيات بطولة الأمم الأفريقية.

تعادل في الذهاب

ويستعد المنتخب الذي يواصل تدريباته تحت قيادة الكابتن محمد كمال المدير الفني خلال معسكره المغلق المقام بالإسكندرية استعدادًا لمواجهة الكونغو برازفيل، والمقررة 19 نوفمبر الجاري على ستاد الإسكندرية في إياب تصفيات أمم أفريقيا المؤهلة لكأس العالم، وكانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل بهدف لكل منهما.

يكفي التعادل

ويكفي المنتخب الوطني المصري التعادل السلبى أو الفوز بأي نتيجة لتخطي المنتخب الكونغولي، حيث أحرز منتخب مصر هدفًا في مرمى الخصم في مباراة الذهاب التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1.

وقال الكابتن محمد كمال، المدير الفني للمنتخب أن لاعباته لديهم الإصرار على الفوز وبنتيجة كبيرة لأن هدفهم ليست البطولة الأفريقية فقط ولكن الهدف الوصول لكأس العالم بعد تحقيق بطولة الأمم الأفريقية.