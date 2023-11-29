بمليار جنيه.. «الشرقية» تناقش الخطة الاستثمارية للعام 2023 / 2024 

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إنه يجب على رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء الهيئات والشركات ومديري المديريات الخدمية الإسراع في تنفيذ الخطة الاستثمارية والموحدة للعام المالي الحالي 2023 / 2024، والاستفادة من المبالغ المرصودة للانتهاء من تنفيذ المشروعات الجارية التي تعود بالنفع على المواطنين.

تنفيذي الشرقية يُناقش الخطة الاستثمارية للعام 2023 / 2024

جاء ذلك خلال رئاسة محافظ الشرقية لاجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي محافظ الشرقية والمهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات، والعقيد محمد سالم وكيل إدارة مرور الشرقية والمقدم شريف عمران وكيل إدارة الحماية المدنية.

موقف تنفيذ الخطة الموحدة

ومن جانبه استعرض محمد العزوني مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة بالديوان العام، موقف تنفيذ الخطة الموحدة بالمراكز والمدن والأحياء حيث تمت الإشارة إلى أن إجمالي اعتمادات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023 / 2024 م بلغت 849 مليون و899 ألف جنيه خزانه عامة، بالإضافة إلى 150 مليون جنيه تمويل ذاتي ليصبح إجمالي استثمارات المحافظة مبلغ 999 مليون و899 ألف جنيه، وأكد المحافظ سرعة الانتهاء من إجراءات الطرح للمشروعات للاستفادة من المبالغ المرصودة بالخطة الجديدة وتحقيق حياة أفضل للمواطنين.

شدد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة التنسيق مع مديري المديريات الخدمية لمتابعة تنفيذ المشروعات الجارية بكل مركز ومدينة، والاستفادة من الاعتمادات المالية المتاحة، مع إلزام الشركات المنفذة بالجدول الزمني المُحدد لإنهاء الأعمال ودخول المشروعات الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.