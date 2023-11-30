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لمياء حلاوة: أرسلت إلى شركة لاكتاليس بفرنسا لإفادتي عن التحقيق القضائي في فضيحة تلوث الألبان العالمية عام 2018

كتب:

الوطن
05:03 م | الخميس 30 نوفمبر 2023
لمياء حلاوة

لمياء حلاوة

قالت لمياء حلاوة، أرسلت كمساهم أقلية في شركاتنا المشتركة في مصر إلى شركة لاكتاليس بفرنسا، وإلى السيد إيمانيوال بنييه لإفادتى عن التحقيق القضائى الذى تقوم به الان السلطات الفرنسية عن المسئولية الجنائية لشركة لاكتاليس فى فضيحة تلوث الألبان العالمية عام 2018.

كما أرسلت استعلم منه عن النزاع القضائى المحتدم بين شركة لاكتاليس والدعاوى القضائية المتبادلة مع معامل شركة يوروفانز العالمية وانتظر إجابته.

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