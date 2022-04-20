«البحوث الجنائية» يعلن اكتشاف نسب تلوث عالية في الألبان الخام الموجودة بالأسواق

أكد المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، أن هناك غشا للبن بالماء، وغشا بإضافة مواد كيميائية، مثل كربونات الصوديوم، والفورمالين وفوق أكسيد الهيدروجين، واليوريا، أو بإضافة سكر القصب أو النشا أو لبن البودرة، وذلك وفق بحث تم إجراؤه عن «غش اللبن ومنتجاته».

وأضاف أنه تم الكشف عن غش اللبن الخام في أسواق محافظتي الجيزة والقاهرة، والكشف عن جودة اللبن المعبأ «التتراباك» لمعرفة مدى مطابقته للمعايير والمواصفات القياسية من عدمه.

تشخيص الميكروبات المسببة للتسمم الغذائي

وأشار إلى أنه تم إجراء بحث على الجبن الدمياطي الأبيض الطري والجبن القريش؛ لمعرفة المواد المستخدمة في الغش، وكذلك الفحص الميكروبيولوجي وتحديد الحالة الصحية والجودة وتشخيص الميكروبات المُمرضة المسببة للتسمم الغذائي، مع تحديد آليات المواجهة التشريعية ومدى كفايتها للتصدي لعمليات الغش الغذائي، وكيفية الحد من العوامل التي تشجع عليها.

عينات الجبن القريش خالية من الفورمالين

وأوضح المركز، أن عينات الجبن القريش خالية تماما من الفورمالين على عكس الجين الطري، ووجد أن نسبة العينات المضاف إليها نشا أكبر في محافظة القاهرة عنها في الجيزة، وتمثلت أكثر طرق الغش شيوعا في صناعة الجبن في إضافة اللبن البودرة.

كما أظهرت النتائج، أن جميع عينات الجبن كانت خالية تماما من اليوريا، وهناك إهمال وعدم اتباع للمعايير الصحية المتبعة خلال الإنتاج والتناول والتوزيع لألبان الأسواق الخام، وكانت معظم العينات عالية التلوث بالميكروبات.

وأشارت نتائج البحث إلى قصر الاتجار في الألبان ومنتجاتها على المصانع المرخص لها والمستوفاة للشروط الصحية.

كما توصل البحث إلى النتائج التالية:

- عدم إصدار تصاريح لمصانع ألبان جديدة إلا بعد معرفة مصدر اللبن الذي يرد إليهم.

- توفير الأعلاف بأسعار مناسبة.

- توفير أجهزة التبريد والتخزين والحفظ بأسعار مناسبة.

- التفتيش الدوري للأسواق بواسطة مفتشي وزارة الصحة.

- عقد برامج تثقيفية للمنتجين.

- توعية المستهلك بأهمية شراء الألبان السائلة من محلات بيع الألبان، وليس من الباعة الجائلين.

- زيادة التعاون بين الوزارات ومنظمات المجتمع المدني للحد من غش الأغذية.

- تطبيق معايير نظام HACCP في مجال اللبن ومنتجاته.

- خضوع العاملين بصناعات الألبان لفحص طبي دوري.

- تجريم كل صور الغش في مجال الأغذية.

- تحديث القوانين المتعلقة بالغذاء، وإنشاء نيابات ودوائر متخصصة للفصل في قضايا غش الأغذية.

- تفعيل دور الأجهزة الرقابية للغذاء وجمعيات حماية المستهلك.

اعتمد البحث على الأسلوب التجريبي وأسلوب التحليل الوصفي والكمي، وتم تجميع عينات من اللبن الخام والمعبأ، وكذلك الجبن الأبيض الدمياطي الطري والفريش بطريقة عشوائية من محلات الألبان والسوبر ماركت والباعة الجائلين، وتم تقسيم كل عينة عند سحبها إلى جزأين، استعمل أحدهما في الفحص الكيميائي، والثاني في إجراء الفحوص الميكروبيولوجي لتقدير حالتها الصحية ومدى تواجد الميكروبات بها.