ما آخر لجنة انتخابية تفتح أبوابها للمصريين للتصويت في الخارج؟

توافد المصريون بالخارج منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة على صناديق الاقتراع في مختلف بقاع العالم، لكن لاختلاف التوقيت من دولة لأخرى وفقا لخطوط الطول فتباينت مواعيد فتح اللجان.

موعد فتح آخر لجنة انتخابية أمام المصريين في الخارج

تعد مدينة لوس أنجلوس الواقعة بولاية كاليفورنيا الأمريكية، هي آخر اللجان الانتخابية التي تفتح أبوابها أمام المواطنين المصريين في الخارج، في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة؛ لأن التوقيت في لوس أنجلوس سيكون في التاسعة صباحا وفقا لاختلاف التوقيت.

معلومات عن مدينة لوس أنجلوس الأمريكية

تقع منطقة لوس أنجلوس الكبرى بولاية كاليفورنيا، الذي تبلغ مساحتها 4.850 ميلا، وتضم 88 مدينة، منها مدينة لوس أنجلوس وسانت مونيكا وغرب هوليود وبيربانك وباسادينا.

ووفقا لخريطة إحداثيات خطوط الطول، تقع لوس أنجلوس في المنطقة الزمنية التابعة لتوقيت المحيط الهادي الرسمي، ويبلغ عدد سكان لوس أنجلوس 3.8 مليون

جدير الذكر شهد اليوم الاول للاستحقاق الدستوري انتظاما في عملية التصويت بالقنصليات والسفارات، ولم يجر الإبلاغ عن وجود مشكلات في ظل تنسيق كبير من اتحادات المصريين والجاليات.