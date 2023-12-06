المستشار أحمد بنداري: توفير كل اللوجستيات المتعلقة بالانتخابات الرئاسية

أعلن المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، تهيئة جميع المقرات الانتخابية للجان الفرعية، وتوفير اللوجستيات المتعلقة بالانتخابات الرئاسية من سواتر وصناديق اقتراع، وفقًا للضوابط الموضوعة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، والتي تتيح للمواطن أن يباشر حقه السياسي بسهولة ويسر.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، للإعلان عن كل المستجدات والاستعدادات للانتخابات الرئاسية 2024، أنه جرى اختيار مقرات اللجان الفرعية لكبار السن وذوي الإعاقة، ووضع الإرشادات الخاصة بالعملية الانتخابية وكيفية الاقتراع.

وتابع: «جرى وضع بوسترات خاصة بذوي الإعاقة السمعية لأول مرة، وإعداد بطاقة برايل، واستخدامها في خارج مصر وأتت بثمار جيدة، وتجهيز كل اللجان الفرعية بكروت برايل لتمكين ذوي الإعاقة لمباشرة حقوقهم السياسية دون مساعدة».