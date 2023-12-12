طوابير أمام اللجان رغم الأمطار قبل ساعات من غلق باب التصويت بمدينة نصر

شهدت لجنة الجامعة العمالية بمنطقة مدينة نصر في محافظة القاهرة إقبال كبير من الناخبين رجال وسيدات قبل ساعات من غلق باب التصويت في اليوم الثالث من الانتخابات الرئاسية 2024، على الرغم من هبوط الأمطار في منطقة مدينة نصر.

واصطف الرجال والسيدات في طوابير أمام اللجان الانتخابية خلال الفترة المسائية حرصا منهم على الادلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، رغم ابتلال ملابسهم من مياه الأمطار.