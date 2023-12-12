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انتخابات المصريين بالداخل

طوابير أمام اللجان رغم الأمطار قبل ساعات من غلق باب التصويت بمدينة نصر

كتب:

محمد سعيد الشماع
05:24 م | الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
اللجان الانتخابية

اللجان الانتخابية

شهدت لجنة الجامعة العمالية بمنطقة مدينة نصر في محافظة القاهرة إقبال كبير من الناخبين رجال وسيدات قبل ساعات من غلق باب التصويت في اليوم الثالث من الانتخابات الرئاسية 2024، على الرغم من هبوط الأمطار في منطقة مدينة نصر.

واصطف الرجال والسيدات في طوابير أمام اللجان الانتخابية خلال الفترة المسائية حرصا منهم على الادلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، رغم ابتلال ملابسهم من مياه الأمطار.

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بقلم محمد سعيد الشماع