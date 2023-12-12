في آخر ساعات التصويت.. استمرار توافد الناخبين على لجنة محمد فريد بحلوان

شهدت لجنة محمد فريد بحلوان إقبالا كثيفا من الناخبين خلال الساعات الأخيرة من الفترة المحددة لعملية التصويت على الانتخابات الرئاسية 2024.

وواصل الناخبون رجالا ونساءًا على اختلاف طوائفهم وفئاتهم العمرية قدومهم إلى اللجنة مصطفين أمام لجنتين فرعيتين، منتظرين الإدلاء بأصواتهم.

وتضم لجنة محمد فريد بحلوان لجنتين فرعيتين، وتستقبل 8646 ناخبا، وبدأت في استقبال الناخبين صباح اليوم في التاسعة صباحا.

جدير بالذكر أن ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024 بدأ أول أمس الأحد، ويستمر حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء، على أن يواصل الناخبون الإدلاء بأصواتهم، واختيار واحدا من 4 مرشحين رئاسيين ضمتهم القائمة الانتخابية.