«من غير أدوية».. 9 طرق طبيعية للتخلص من البلغم المتراكم على صدرك

مع دخول فصل الشتاء يعاني الكثير من المواطنين من تراكم البلغم على الصدر نتيجة إصابتهم بنزلات معوية وإنفلونزا وسعال، ويلجأ كثيرون إلى أخذ الأدوية للتخلص من البلغم المتراكم، لكن بعضها لا يأتي بالنتيجة المطلوبة، لذلك يبحثون عن طرق للتخلص من البلغم.

طرق طبيعية للتخلص من البلغم

ووفق الدكتور أحمد مصباح، استشاري الأمراض الصدرية، فإن هناك بعض الطرق الطبيعية والعلاجات المنزلية التي تساعد في التخلص من البلغم المتراكم على الصدر ونزلات البرد سواء للكبار أو الصغار، وهي كالتالي:

1- تناول السوائل الدافئة بكثرة، حيث تساعد في التخلص من البلغم بشكل طبيعي وسريع.

2- استخدام المنشفة الدافئة

يمكن استخدام منشفة دافئة ورطبة على الوجه والصدر، للتخلص من المخاط وتخفيف ألم الجيوب الأنفية.

3- تناول أنواع مختلفة من الشوربة

يمكن تناول أنواع مختلفة من الشوربة كشوربة اللحم أو الدجاج أو لسان العصفور أو العدس أو الخضروات أو البصل مضاف إليه قطرات من عصير الليمون فتعتبر مضاد حيوي طبيعي.

4- استخدم الزيوت العطرية

كما يمكنك استخدام الزيوت العطرية للتخلص من البلغم ولتقليل المخاط وتخفيف السعال واحتفان الأنف.

5- استخدام بخاخ للأنف

استخدام بخاخ الأنف يمنع تراكم المخاط واستعادة التنفس الطبيعي، وبالتالي يخلصك من البلغم المتراكم على الصدر.

6- ابق رأسك مرفوعا

بقاء رأسك مرفوعاً منع تراكم البلغم في حلقك، كما يساعد في التصريف الطبيعي لبلغم الأنف والمخاط أسفل الجزء الخلفي من الحلق ما ساعد في التخلص من البلغم.

7- استنشاق البخار

استنشاق البخار يبقي الأغشية المخاطية رطبة ويساعدك في التخلص من البلغم المتراكم.

الذهاب للطبيب حال استمرار البلغم

ووفق استشاري الأمراض الصدرية، فيجب الذهاب إلى الطبيب حال استمرار المخاط أو البلغم لأكثر من 3 إلى 4 أيام، حيث يصبح أكثر لزوجة فيشكل خطرا على الصدر