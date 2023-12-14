«أوقاف السويس» تعلن أسماء 41 مسجدا تشارك في برنامج صحح قراءتك

أعلنت مديرية الأوقاف بالسويس انطلاق خدمة القرآن الكريم بختم وتصحيح قراءته للمصلين، حرصًا من الأوقاف على عمارة المساجد بتلاوته وختمه بصورة منتظمة، برعاية محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وإشراف ماجد راضي فرج، مدير عام مديرية الأوقاف بالسويس.

ختم القران استعداد لشهر رمضان

وأكدت مديرية الأوقاف بالسويس، أنّ البرامج استعداد لاستقبال شهر القرآن بتصحيح التلاوة لكتاب الله الذي أنزل في شهر رمضان، مشيرا إلى أنّه سيُطلق في أكثر من 40 مسجدًا بالسويس، بقراءة ربع حزب منه بنظام المصحف المعلم، بحيث يقرأ الإمام الآية أو ما تيسر منها، ويردد الحاضرون خلفه.

13 مسجدا في حي عتاقة بالسويس

وتضمن بيان مديرية الأوقاف بأنّ 13 مسجدًا مشاركة في برنامج صحح قراءتك لختم القرآن الكريم، وهي «المصطفى بمدينة الملك عبدالله، وأهل بدر بمدينة أحمد زويل، وعمر بن الخطاب بمدينة الصفا، والنور بالسلام 2، وعمرو بن العاص بالسلام 2، والشهيد سمير بمدينة الخليفة بن زايد، والمدينة المنورة في عدلي منصور، ونبي الله إسماعيل بمدينة التوفيق، وخالد بن الوليد بمدينة السلام 2، وفاطمة الزهراء وإبراهيم نافع بالسلام 2، ونهر الكوثر بمدينة الكوثر، والشيماء بمدينة الصفا.

المساجد المشاركة في البرنامج بحي فيصل

وأعلنت المديرية أسماء المساجد المشاركة في برنامج صحح قراءتك بحي فيصل، وجاءت كالتالي: «الجامع الكبير بمدينة السلام 1، وسيد الشهداء حمزة بن عبدالمطلب بمدينة الصباح، وفجر الإسلام بتعاونيات القاهرة، والسلام بالصباح، والرحمن بالموشي، وأبو بكر الصديق بمدينة 24 أكتوبر، ونور الإسلام بالحرفيين، والخير بالسلام 1.

المساجد المشاركة في حيي السويس والأربعين

وجاءت أسماء المساجد المشاركة في برنامج ختم القرآن في حيي الأربعين والسويس كالآتي:- «الغريب وأنصار الله بالملاحة، وعمر بن الخطاب بالأنصاري، والنور بالفرز، وشهداء الشرطة بشارع الجيش، والمصطفى في البراجيلي، وجنة الرضوان بالعبور، والسلام بكفر أحمد عبده، ورياض الصالحين بكفر أبو العز، والهادي بالسادات، والخليفة بشارع النيل، والمتقين بشباب المثلث، ومسجد المحفوظة بكفر حودة».

المساجد المشاركة في حي الجناين

والمساجد المشاركة في البرنامج بحي الجناين جاءت كالتالي: «عمر بن عبدالعزيز بقرية العمدة، وأحباب المصطفى بالهاويس، وأبو بكر الصديق بالخواطرة، والرجولة بمنشية الرجولة، والشاذلي باللاجون، وحسن شيكو بكبريت المطار، وإبراهيم هلال بقرية الحسني».