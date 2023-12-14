العطارة في أسوان طعم ولون تاني.. باب رزق وفوائد وعلامة مميزة للمحافظة

تشتهر محافظة أسوان بكثرة محلات العطارة التي تعد وجهة لعشاق البهارات والتوابل والأعشاب وكذلك المشروبات الطبيعية، وتتميز متاجر المحافظة بوجود تشكيلة واسعة ومتنوعة من هذه المنتجات ذات الشعبية الواسعة بين المصريين.

يقول أحمد الطونابي، صاحب محل عطارة بشارع السوق السياحي إنه يوفر طوال العام هذه المنتجات ومن أشهرها بين الزبائن خلطات التوابل والأعشاب والزيوت وأنواع مختلفة من البهارات والتوابل، مثل الفلفل الأسود والكمون والشطة بأنواعها والكسبرة بالإضافة إلى التوابل المستوردة الهندية بما في ذلك الكاري الهندي الحار والشطة السودانية والجنزبيل والقرفة والكركم.

وأشار في تصريحات خاصة لـ الوطن إلى أن المنتجات المطلوبة في سوق العطارة بأسوان دائما متواجدة على مدار العام وكذلك المشروبات التي يزداد عليها الطلب في الشتاء من ضمنها اليانسون والحلف بر وكذلك المشروبات الطبيعية التي تقدم ساخنة.

فوائد طبية للمشروبات الطبيعية

من جانبه يؤكد الدكتور أحمد أبو الفضل استشاري التغذية العلاجية أن المشروبات الطبيعية المتواجدة في محلات العطارة بصفة عامة جيدة للصحة وتمد الجسم بالطاقة، ومنها ما يساعد على تحسين عملية الهضم، وبعضها يعالج الكحة، مثل أوراق الجوافة.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ الوطن أن بعضها يعالج نزلات البرد والكحة، ويساعد فى السيطرة على توازن الضغط مثل الدوم والكركديه، ويستخدم مشروب الخروب في أمراض القولون كما أنه يعمل على تنشيط عضلة القلب.

اقبال كبير على محلات العطارة

وتشهد محال العطارة في أسوان في الوقت الحالي إقبالًا كبيرًا من السياح الذين يبحثون عن منتجات طبيعية،والتي تمتاز بها المحافظة وتشتهر بكثرة وجودها في شارعي الشواربي والسوق السياحي وسط المدينة.