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تنفيذ برنامج «وعي» في 3 مراكز بالشرقية خلال شهر يناير المقبل

كتب:

ياسمين عزت
10:16 م | الأربعاء 20 ديسمبر 2023
انطلاق برنامج وعي بالشرقية

انطلاق برنامج وعي بالشرقية

عقدت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الشرقية اجتماعا مع الرائدات الاجتماعيات وممثلي الجمعيات الأهلية والمؤسسات ومتطوعي الهلال الأحمر بمركز الخدمات المتكاملة من أجل تنفيذ وانطلاق برنامج وعي للتنمية المجتمعية.

انطلاق برنامج وعي في يناير المقبل

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة عن تنفيذ برنامج وعي بالمحافظة تحت شعار بالوعي مصر بتتغير للأفضل، والذي سينطلق يوم 2 يناير ويستمر حتى 9 يناير، في عدد 3 مراكز ومدن علي مستوى المحافظة.

مواجهة الزواج المبكر والأمية

أكد عبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الشرقية لـ«الوطن» الحملة تأتي في إطار استراتيجية الوزارة بتوفير حياة كريمة للأسر الأولي بالرعاية ورفع مستوى الوعي لدى المواطنين بكافة القضايا المجتمعية والاهتمام بالطفل والتمكين الاقتصادي للمرأة والصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة ومواجهة ظاهرة الزواج المبكر والحد من الأمية.

دور الرائدات الاجتماعيات في تصحيح المفاهيم المغلوطة

أشار الطحاوي إلى أن الرائدات سيلعبن دورا هاما في تصحيح المفاهيم الخاطئة من خلال برنامج بالوعي مصر بتتغير للافضل، لافتا إلى أن كل الجهود لرفع الوعي وفي شأن ما يتعلق بجهود التضامن الاجتماعي يأتي تحت إشراف الدكتورة نيفين القباج وزير التضامن والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية.

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