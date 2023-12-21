كليات يحق لها الانضمام لنقابة التكنولوجيين.. اعرف شروط العضوية

حدد مشروع قانون نقابة التكنولوجيين الكليات التي يجوز لها الانضمام للنقابة، وفي مقدمتها كلية الحاسبات والمعلومات والجامعات التكنولوجية المعتمدة من وزارة التعليم العالي، وكذلك كليات الذكاء الاصطناعي الجديدة.

قانون نقابة التكنولوجيين

وتنظم المادة 4 من مشروع قانون نقابة التكنولوجيين الجديد الفئات التي يحق لها الانضمام للنقابة الجديدة، وهم: الحاصلون علي درجة البكالوريوس من إحدى الجامعات أو الكليات أو المعاهد التكنولوجية أو كلية الحاسبات والمعلومات أو كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي أو كلية الذكاء الاصطناعي أو غيرهم من حملة المؤهلات المعادلة لها، طبقا لما يقرره مجلس النقابة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي.

وينتظر الموافقة النهائية على المشروع المقدم من الحكومة بإنشاء نقابة التكنولوجيين في الجلسات البرلمانية المقبلة، وكان المجلس قد استحدث مادة مهمة لتنظيم إجراءات تأسيس نقابة التكنولوجيين وإجراء أول انتخابات لتشكيل المجلس.

ووفقا لصياغة المادة المستحدثة يجرى شكيل لجنة مؤقتة تتولى مباشرة إجراءات تأسيس نقابة التكنولوجين، ويلزم علي كل من يمارس نشاطا تكنولوجيا التقدم للجنة التأسيس بطلب للقيد بالنقابة خلال 3 شهور من تاريخ نشر قرار تشكيل اللجنة المؤقتة، وفي حالة رفض الطلب على العضو أن يتقدم بتظلم إلى مجلس النقابة خلال ستين يوما.

فئات تستحق الانضمام لعضوية نقابة التكنولوجيين

وحدد مشروع قانون بإنشاء نقابة التكنولوجيين والمقدم من الحكومة تعريف التكنولوجي وهو كل شخص يمارس النشاط التكنولوجي بمختلف أنواعه وتوجهاته سواء المهني أو التعليمي في جميع التخصصات، ويحق له الانضمام لنقابة التكنولوجيين المستحدثة.