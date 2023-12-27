أستاذ تخطيط عمراني: الدولة طورت 192 منطقة غير آمنة.. ووفرت 500 فدان منها

قال الدكتور سعيد حسانين، أستاذ التخطيط العمراني، إن الدولة حملت على عاتقها تطوير المناطق غير الآمنة، مشيرًا إلى أننا كنا نعاني خلال فترات طويلة من انهيار العقارات داخل المدن القديمة، كما عانينا من المشكلات العمرانية والاجتماعية والاقتصادية في هذه المناطق، وكان لابد من التدخل لحل المشكلة الأزلية لإنقاذ المواطنين من الهبوط التي حدث في هذه المناطق.

الدولة وضعت خطة بحيث تكون خالية من العشوائيات

وأضاف أستاذ التخطيط العمراني خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»: «الدولة وضعت خطة بحيث تكون خالية من العشوائيات والمناطق غير الآمنة، وكانت البداية في عام 2014 بعمل خطة لإزالة جميع المناطق العشوائية والتخلص منها في 2020، ولا ننسى الـ500 فدان التي جرى توفيرها من خلال هدم بعض هذه المناطق مثل عين الحياة وعين الصيرة».

الخروج من المناطق غير الآمنة

وأشار «حسانين» إلى أنه تم التعامل مع 192 منطقة بالتطوير أو التجديد الحضري وتم إخراجها من المناطق غير الآمنة، لافتًا إلى أن مليوني مواطن كانوا يعيشون فيها واستفادوا من تطويرها، لافتا إلى أن الدولة عملت على توفير جميع الخدمات والشبكات المرفقية الضرورية للحياة.